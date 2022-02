เกาะเต่า รีกัล รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ททันสมัยแห่งนี้ให้ทัศนียภาพของชายหาดโดยตรง เป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบด้วยน้ำทะเลใสดุจคริสตัลและหาดทรายสีทอง ด้วยชายหาดส่วนตัวที่มีไว้สำหรับแขกโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดภายใต้แสงแดด ห้องพักมีการตกแต่งภายในที่กว้างขวาง ระเบียง และการตกแต่งแบบร่วมสมัย ให้แขกได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติ สายลมธรรมชาติ และบรรยากาศที่เย็นสบาย ผู้เข้าพักสามารถใช้เวลาทั้งวันนั่งเล่นท่ามกลางแสงแดด จิบค็อกเทล เล่นฟุตบอลชายหาด หรือลองเล่นกีฬาทางน้ำที่มีให้เลือกมากมาย ด้วยกิจกรรมมากมาย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทั้งครอบครัวจะเพลิดเพลินไปกับเวลาที่เกาะเต่ารีกัลรีสอร์ท

