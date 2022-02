โรงแรมเขาหลัก เบย์ ฟรอนท์ - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ชายหาด กอล์ฟ ดำน้ำลึก อุทยานแห่งชาติ ความงาม และสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบทำให้การพักผ่อนในอุดมคติที่โรงแรมนี้ ในอุทยานแห่งชาติเขาหลัก ค้นหาพืชและสัตว์ป่าแปลกตาในภูมิประเทศที่มีชายหาด เนินเขา ภูเขา หุบเขาที่มีป่าไม้ ป่าชายเลน และปากแม่น้ำ อย่าพลาดเขาหลักใกล้ทะเลกับวัดจีนที่อุทิศให้กับพ่อมดแห่งภูเขา บังกะโลขนาดใหญ่เหมาะสำหรับครอบครัว และห้องพักแสนสบายตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่มีรสนิยม โรงแรมเขาหลักเบย์ฟรอนท์ (SHA Plus+) มีทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอันดามัน สปาพร้อมทรีตเมนต์มากมาย และสนามกอล์ฟ ว่ายน้ำ และแหล่งช้อปปิ้งในบริเวณใกล้เคียง คุณจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับความทรงจำอันแสนประทับใจ

