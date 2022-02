โรงแรมกะรน ลิฟวิ่งรูม - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมกะรน ลิฟวิ่งรูม ตั้งอยู่ใกล้หาดกะรน ใช้เวลาเดิน 20 นาทีไปยังร้านอาหารชั้นเยี่ยมมากมาย รวมทั้งศูนย์การค้าที่อยู่ห่างออกไปเพียง 700 เมตร วัดกะรนอยู่ห่างจากตลาดกลางคืนในวันอังคารและวันเสาร์ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ ผู้เข้าพักสามารถโดยสารรถประจำทางท้องถิ่นไปยังหาดกะตะได้ในราคาเพียง 35 บาทต่อท่าน นอกจากนี้ โรงแรมกะรน ลิฟวิ่งรูม ยังอยู่ห่างจากพระใหญ่เพียง 10 กิโลเมตร และสนามบิน 45 กิโลเมตร สำหรับชีวิตกลางคืนที่น่าตื่นเต้น ผู้เข้าพักสามารถเยี่ยมชมหาดป่าตองซึ่งอยู่ห่างจากที่พักเพียง 15 นาที Karon Living Room Hotel มีห้องส่วนตัวและห้องพักรวมพร้อมเครื่องปรับอากาศ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี โต๊ะพูล โต๊ะฟุตบอล ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และสวน ผู้เข้าพักสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ในราคา 200 บาทต่อวัน สามารถจัดทัวร์และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก อาหารเช้าให้บริการที่ห้องอาหาร The Island Bistro ระหว่างเวลา 07:30 น. - 11:30 น.

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง