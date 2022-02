โรงแรมภูเก็ตไอคอน - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โฮเทล ไอคอน ภูเก็ต เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต ด้วยทำเลที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 17.7 กม. และอยู่ห่างจากสนามบิน 48.2 กม. โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมไอคอน ภูเก็ต มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ท่านจะได้เพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการไปรษณีย์ โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 98 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, โทรศัพท์ในห้องน้ำ, ราวตากผ้า, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ชาฟรี โรงแรมมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่เหมือนใครมากมาย เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง โฮเทล ไอคอน ภูเก็ต เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

