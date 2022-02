กรีนวิว วิลเลจ รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โอเอซิสแสนสบายท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ดอกไม้เมืองร้อน และภูเขา แขกของ Green View Village Resort (SHA Plus+) ถูกกำหนดให้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เย็นสบายและเงียบสงบ ห้องพักขนาดใหญ่สว่างไสวด้วยความรู้สึกเงียบสงบไม่รก แต่ละห้องตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัย เสริมด้วยศิลปะแบบดั้งเดิมและงานหัตถกรรมท้องถิ่น แต่ด้วยความสะดวกสบายแบบตะวันตกเพื่อความสุขของคุณ สระว่ายน้ำในสถานที่มอบความผ่อนคลายสูงสุด ชายหาดคือความฝันของนักเล่นกระดานโต้คลื่น และร้านอาหารจะทำให้คุณมีความสุข ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษและวิวสุดพิเศษ คุณจะไม่พลาดกับ Green View Village Resort (SHA Plus+)

