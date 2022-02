กู๊ดไนท์ ภูเก็ต วิลล่า - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

กู๊ดไนท์ ภูเก็ต ลักชัวรี พูล วิลลาเป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต ที่พักอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 8 กม. และสะดวกต่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย กู๊ดไนท์ ภูเก็ต ลักชัวรี พูลวิลล่า มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งแขกที่ฉลาดที่สุด ผู้เข้าพักสามารถเลือกห้องพักจาก 28 ห้อง ซึ่งทั้งหมดมีบรรยากาศที่สงบและกลมกลืน สิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ ณ ที่พัก ได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวนหย่อม กู๊ดไนท์ ภูเก็ต ลักชัวรี พูลวิลล่า เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบาย และความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

