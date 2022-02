ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท (รับรองโดย SHA) - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของกระบี่อย่างเต็มที่ โรงแรมอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 5 กม. และสะดวกต่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย พูดง่ายๆ ก็คือ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากโรงแรมและรีสอร์ทดุสิตนั้นอยู่ในบ้านของคุณเองอย่างสะดวกสบาย ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ทางสำหรับรถเข็น โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 240 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า ปูพรม ห้องนั่งเล่นแยกต่างหาก อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ ทางโรงแรมได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการที่หลากหลาย เช่น พายเรือแคนู, ดำน้ำตื้น, ชายหาดส่วนตัว, ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เป็นทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกระบี่ ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

