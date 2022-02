Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ชบาน่า รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ชบาน่า รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Chabana Resort is no longer operating as an SANDBOX .



ชบาน่า รีสอร์ท ภูเก็ต ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ชบาน่า รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่ในบางเทา หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 22 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ชบาน่า รีสอร์ท ภูเก็ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการไปรษณีย์ นอกจากนี้ ห้องพักทุกห้องยังมีความสะดวกสบายที่หลากหลาย หลายห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า ฟรีกาแฟสำเร็จรูปเพื่อเอาใจแขกที่พิเศษที่สุด ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร ชบาน่า รีสอร์ท ภูเก็ต คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในภูเก็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

 โทรทัศน์ LCD / LED

 เครื่องชงกาแฟและชาฟรีพร้อมเติมทุกวัน

 ฟรี Wi-Fi

 น้ำดื่มฟรี 2 ขวด

 ไดร์เป่าผม

 ร่ม

 เครื่องไล่แมลงไฟฟ้า

 สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

 โทรศัพท์ในบ้าน / IDD Call

 ตู้เย็นขนาดเล็ก

 ผ้านวมเปล่า

