เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่ในกะรน หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดของเมือง ห่างออกไปเพียง 45 กม. โรงแรม 5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน อีกทั้งยังอยู่ใกล้ วัดสุวรรณคีรีเกษ, หาดกะรน, หาดฟรีดอม อีกด้วย เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ห้องพยาบาล, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด โทรทัศน์จอแบน, เครื่องดื่มต้อนรับ, กระจก, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก, ผ้าขนหนู ในห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น ห้องโยคะ, ดำน้ำตื้น, อ่างน้ำร้อน, ฟิตเนส, ซาวน่า เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต เป็นจุดหมายปลายทางที่ครบวงจรสำหรับที่พักคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง