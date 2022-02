บุรีธารา รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

บุรีธารา รีสอร์ท (SHA Plus+) ตั้งอยู่บนหาดอ่าวนาง ห่างจากใจกลางอ่าวนางและหาดนพรัตน์ธาราที่สวยงามเพียง 150 เมตร อยู่ไม่ไกลจากทุกสิ่งที่คุณต้องการในระหว่างการเข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถเลือกที่พักซึ่งประกอบด้วยห้องสุพีเรียร์ 50 ห้องและห้องดีลักซ์ 19 ห้อง ห้องพักทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ มอบความสะดวกสบายและหรูหราสำหรับคู่รักหรือครอบครัว บุรีธารารีสอร์ท (SHA Plus+) เป็นสถานที่พิเศษที่ตั้งอยู่ในหนึ่งในส่วนที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย และแขกผู้เข้าพักจะตระหนักว่าหลังจากพักผ่อนอย่างสงบที่บาร์ริมสระน้ำและเพลิดเพลินกับการบำบัดที่สปาในสถานที่ รีสอร์ทที่น่าจดจำสำหรับวันหยุดอันน่าจดจำ บุรีธารารีสอร์ท (SHA Plus+) จะทำให้คุณได้พักอย่างที่คุณต้องการ

