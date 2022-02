แบนส์ ไดวิ่ง รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

บันส์ ไดวิ่ง รีสอร์ท เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของเกาะเต่าอย่างเต็มที่ จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ Rainbow Fish Divers, Goodtime Adventures, หาดทรายรี อีกด้วย บันส์ ไดวิ่ง รีสอร์ท มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการตั๋ว, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ห้องพักทุกห้องยังมีความสะดวกสบายที่หลากหลาย หลายห้องมีแม้กระทั่ง โทรทัศน์จอแบน, สุขาเพิ่มเติม, กระจก, ผ้าขนหนู, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพักโดยเฉพาะ โรงแรมเสนอกิจกรรมนันทนาการหลากหลาย เช่น ชายหาดส่วนตัว, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร บันส์ ไดวิ่ง รีสอร์ท คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในเกาะเต่า

