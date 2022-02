บ้านกะรนบุรี รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

บ้านกะรนบุรี รีสอร์ท ตั้งอยู่ใจกลางหาดกะรน ติดกับหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลใสราวคริสตัล รีสอร์ทมีสี่ชั้นให้การพักผ่อนที่สะดวกสบายห่างจากการจราจรและเสียงรบกวนของพื้นที่อื่น ๆ ของเกาะ พนักงานที่พูดได้หลายภาษาจะคอยดูแลทุกความต้องการของคุณ ในขณะที่ชายหาดอยู่ห่างจากอาคารหลักของโรงแรมเพียงไม่กี่ก้าว ทำให้บ้านกะรนบุรี รีสอร์ท เป็นที่พักในอุดมคติสำหรับผู้ชื่นชอบแสงแดดและคนรักชายหาด สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ ได้แก่ บาร์ริมสระน้ำ ร้านอาหารวิวทะเล บริการนวดแผนไทยเพื่อการผ่อนคลาย และอินเทอร์เน็ต หากต้องการทำการจองต่อที่บ้านกะรนบุรีรีสอร์ท โปรดป้อนวันที่เดินทางมาถึงและวันเดินทางกลับลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยของเรา

