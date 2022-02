อวิสต้า ไฮด์อเวย์ ภูเก็ต ป่าตอง เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

อวิสต้า ไฮด์อเวย์ ภูเก็ต ป่าตอง เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล ตั้งอยู่ใกล้กับป่าตอง และเป็นสถานที่พักอันเหมาะเจาะลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมภูเก็ตและบริเวณโดยรอบ เช่น หาดป่าตอง และ หาดพาราไดซ์ ห่างออกไปเพียง 2 กิโลเมตร โรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงหาดป่าตองได้โดยง่ายด้วยบริการรถรับส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สวรรค์แห่งการพักผ่อนและผ่อนคลาย โรงแรมจะมอบการฟื้นฟูใหม่ทั้งหมดเพียงไม่กี่ก้าวจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของเมือง เช่น สถานบันเทิงบนถนนบางลา ไซม่อนคาบาเร่ต์ สนามกอล์ฟ และชายหาด อวิสต้า ไฮด์อเวย์ ภูเก็ต ป่าตอง เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกยอดนิยมของโรงแรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ลิฟต์ บาร์ริมสระน้ำ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สูบบุหรี่ สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึงเครื่องชงกาแฟ/ชา เครื่องเป่าผม ห้องน้ำรวม โทรทัศน์ และตู้นิรภัยสำหรับแล็ปท็อปเพื่อช่วยให้คุณเติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่โรงแรม ได้แก่ ห้องอบไอน้ำ ห้องเล่นเกม ศูนย์ออกกำลังกาย บริการนวด และจากุซซี่ อวิสต้า ไฮด์อเวย์ ภูเก็ต ป่าตอง เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล คือตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ ภูเก็ต ให้การเข้าพักที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง