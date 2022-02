โรงแรมอาภาสรี กระบี่ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมอาภาสรี กระบี่ (SHA Plus+) ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีจากชายหาดอ่าวนางและร้านอาหารมากมายในบริเวณนี้ กระบี่ที่คนไม่พลุกพล่านเท่าภูเก็ต มีสถานที่เล็กๆ น้อยๆ สำหรับทุกคน ตั้งแต่ชายหาดและการท่องเที่ยว ไปจนถึงฟอสซิลและการปีนเขา ในการไปถึงกระบี่ ผู้เข้าพักสามารถเช่ารถตุ๊กตุ๊กเพื่อพาพวกเขาไปรอบเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และทางโรงแรมสามารถช่วยจองทัวร์ให้คุณได้ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบแพ็คเกจ แล้วแต่แบบใดที่เหมาะกับคุณมากกว่า โรงแรมอาภาสรี กระบี่ (SHA Plus+) ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองและชายหาด ให้บริการที่พักสะดวกสบายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักในประเทศไทย กรุณาระบุวันเข้าพักที่คุณต้องการและส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่โรงแรมอาภาสรีกระบี่ (SHA Plus+)

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมอาภาสรี กระบี่ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมอาภาสรี กระบี่ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด