อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท (SHA Plus+) มีชื่อเสียงมาจากสถานที่ที่ไม่เป็นสองรองใครท่ามกลางหน้าผาหินปูนที่มีชื่อเสียงของกระบี่ ความเก่งกาจในการจัดเลี้ยงให้กับนักเดินทางที่หลากหลายทำให้เป็นที่พักที่คุ้มค่า ครอบครัวจะต้องเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่นี่อย่างแน่นอน โดยมีสระว่ายน้ำอิสระขนาดใหญ่ 2 สระและพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก นักเดินทางเพื่อธุรกิจจะพบความสะดวกสบายในห้องประชุม 2 ห้องที่สามารถรองรับแขกได้ระหว่าง 50 ถึง 220 คน ฟรี Wi-Fi ในห้องพักทุกห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการช่วยเพิ่มประสบการณ์ความสง่างามเมื่อมาพักที่นี่ สปาที่กว้างขวางพร้อมทรีทเมนท์นวด อ่างน้ำอุ่น และห้องอบไอน้ำช่วยให้แขกได้ผ่อนคลายหลังจากวันอันน่าตื่นเต้น มีร้านกาแฟ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ร้านเสริมสวย และร้านอาหารในสถานที่ การสำรองห้องพักที่อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท (SHA Plus+) ทำได้ง่ายๆ ด้วยแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา เพียงป้อนวันที่ที่คุณต้องการแล้วส่ง

