อ่าวนาง คลิฟวิว รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดหลักของเมืองตากอากาศยอดนิยมของกระบี่ จากรีสอร์ท แขกสามารถเดินไปยังชายหาดได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง กระบี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายตั้งแต่การเที่ยวชมสถานที่ไปจนถึงการดำน้ำลึกและการพายเรือคายัคที่เกาะลันตาที่อยู่ใกล้เคียง ห้องพักที่รีสอร์ทมีขนาดกว้างขวางและทุกห้องมีตู้นิรภัยภายในห้องพัก มีร้านอาหารชื่อละติจูดและลองจิจูดที่สร้างสรรค์ในสถานที่ มองเห็นทะเลอันดามัน อ่าวนาง คลิฟวิว รีสอร์ท (SHA Plus+) เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ไม่มีใครเทียบได้ กรุณาระบุวันที่คุณต้องการเข้าพัก และส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่อ่าวนาง คลิฟวิว รีสอร์ท (SHA Plus+)

