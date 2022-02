Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ อัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต บาย เรสวา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ อัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต บาย เรสวา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Allamanda Laguna Phuket by RESAVA is no longer operating as an SANDBOX .



Allamanda Laguna Phuket by RESAVA ตั้งอยู่บนหาดบางเทาของภูเก็ต ในบรรยากาศรีสอร์ทเขตร้อนที่สวยงาม พร้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ เช่น การพายเรือคายัคและเรือพาย ที่พักให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก เช่น สนามกอล์ฟที่สวยงาม และชายหาดพร้อมกีฬาทางน้ำและการผ่อนคลาย ห้องพักที่ Allamanda Laguna Phuket by RESAVA ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายที่ดีที่สุดสำหรับแขกที่กำลังมองหาที่พักที่ไม่ยุ่งยากในขณะที่เดินทางไปยังภูมิภาคนี้ ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในโรงแรมเพื่อเติมพลังหลังจากวันอันยาวนานของการสำรวจ อัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต บาย รีซ่าวา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก

