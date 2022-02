แอคเซส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

โรงแรมแห่งเดียวที่มีทางเข้าสระว่ายน้ำโดยตรงจากห้องพักทุกห้องซึ่งมีรูมเซอร์วิสให้บริการโดยเรือ" นี่คือสถานที่พักผ่อนส่วนตัวที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริงพร้อมการต้อนรับอย่างมีระดับในก้าวแรกของคุณใน: "ACCESS Resort & Villas" แม้แต่สตรีมเล็ตก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ คุณอาจพบว่าตัวเองเดินไปรอบๆ บริการสระว่ายน้ำของเราอย่างมีความสุขจากห้องพักของคุณเองซึ่งมีทางเข้าโดยตรง การต้อนรับอย่างมีระดับนี้จะทำให้คุณมีวันหยุดตลอดชีวิต รีสอร์ทที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ของเราช่วยให้ห้องพักทุกห้องสามารถเข้าถึงสระว่ายน้ำได้โดยตรง แต่ยังมอบการพักผ่อนส่วนตัวเพื่อเพลิดเพลินกับบริการระดับเฟิร์สคลาสของเรา ได้รับการปฏิบัติอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากที่อื่น ด้วยระยะทางสั้น ๆ ไปยังหาดกะรน ทำให้ ACCESS Resort & Villas น่าไปเยือนมากยิ่งขึ้น

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง