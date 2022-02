โรงแรมแอบโซลูท แซงชัวรี (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น) - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโมร็อกโกแห่งนี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการความกระปรี้กระเปร่า โปรแกรมที่นำเสนอที่ Absolute Sanctuary Hotel (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น) ได้แก่ ชั้นเรียนโยคะ การนวดบำบัดที่สปา และแพ็กเกจดีท็อกซ์ที่กว้างขวาง หลักสูตรที่เข้มงวดจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และระหว่างเซสชั่นของคุณ สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ทำให้เป็นสถานที่เงียบสงบเพื่อการผ่อนคลาย ตามธีม อาหารเป็นแบบออร์แกนิก เบา และสดใหม่ ห้องพักสว่างสดใสและตกแต่งด้วยผ้าคลุมเตียงและโคมไฟโมร็อกโกที่แปลกใหม่ Absolute Sanctuary ช่วยให้คุณดีท็อกซ์และคืนความกระปรี้กระเปร่าในขณะที่พักผ่อนในวันหยุดบนเกาะสมุยที่งดงามราวภาพวาด

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง