รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 42 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Chularat 9 Airport Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมวิสมายาสนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมวิสมายาสนามบินสุวรรณภูมิ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for Vismaya Suvarnabhumi Airport Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



Vismaya Suvarnabhumi Hotel อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องพักปรับอากาศตกแต่งอย่างหรูหรามีทีวีจอแอลอีดีตู้นิรภัยอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำและฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน โรงแรมวิสมายาสุวรรณภูมิอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ 30 กม. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 20 นาทีส่วนหาดพัทยาอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 1 ชั่วโมง 30 นาที ASQ Package พร้อมอาหาร 3 มื้อ (เลือกได้เองตามเมนู) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการรถรับส่งฟรี หลังจากผลการทดสอบเป็นลบสำหรับวันที่ 7 สามารถผ่อนคลายที่สระว่ายน้ำ มีบริการรูมเซอร์วิสถึง 20.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ การตรวจคัดกรอง COVID-19 สองครั้ง

พยาบาลที่ขึ้นทะเบียนพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รับใบรับรอง COVID-19 ฟรีในวันออกเดินทางฟรี

อาหารสามมื้อรวมอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น

การเดินทางจากสนามบิน

อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้ากากผ่าตัดเจลมือ

