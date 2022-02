รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 80 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Navamin 9 Hospital

The Chana Hotel ตั้งอยู่ห่างจากตลาดวันอาทิตย์มีนบุรี 2 กม. ให้บริการห้องพักปรับอากาศพร้อมระเบียงส่วนตัว มีห้องอาหารและที่จอดรถฟรี มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี การตกแต่งภายในที่ทันสมัยและแสงไฟอันอบอุ่นทั่วห้องปลอดบุหรี่กว้างขวางที่ The Chana Hotel ห้องพักตกแต่งอย่างดีทุกห้องมีทีวีตู้เย็นพื้นที่นั่งเล่นแสนสบาย ห้องน้ำในตัวมีฝักบัว Chor Chana Restaurant ให้บริการอาหารไทยและอาหารยุโรปที่หลากหลายตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีบริการรูมเซอร์วิส โรงแรมมีแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงบริการรถยนต์เช่าและบริการโทรสาร / ถ่ายเอกสาร มีบริการซักรีดเมื่อแจ้งความประสงค์ The Canal Hotel อยู่ห่างจากสยามพาร์คซิตี้และห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 10 กม. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างออกไป 15 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ การทดสอบ COVID-19 2 ครั้ง

บริการพยาบาลตลอด 24 ชม

3 มื้อต่อวัน

อินเทอร์เน็ต Wi-Fi

โทรทัศน์ [ทีวีดิจิทัล]

บริการทำความสะอาด

บริการรับจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ

คะแนน 4.0 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 2 บทวิจารณ์ คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 1 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมเดอะคาแนล ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมเดอะคาแนล ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇩🇪 Heinz Ulrich Bornhooldt มาถึงเมื่อ 25/10/2019 5.0 Standard Room แง่บวก พนักงานที่สมบูรณ์แบบและเป็นมิตรช่วยเหลือดีกับองค์กรแท็กซี่ทริปและอื่น ๆ เชิงลบ ไม่ใช่เชิงลบ ฉันชอบที่จะกลับมา แต่กฎการเข้าเมืองของประเทศไทยที่สวยงามทำให้ฉันสิ้นหวัง ขอให้ชาวคาแนล - โฮเทลทุกคนมีอนาคตที่ดีขึ้น - อย่ายอมแพ้ที่จะยิ้ม 🇺🇸 J B มาถึงเมื่อ 08/04/2021 2.9 Standard Room ฉันเลือกโรงแรมนี้สำหรับการกักกัน 15 วัน อาหารก็โอเคห้องพักค่อนข้างสะอาด wifi ก็เพียงพอสำหรับการโทรธรรมดา

