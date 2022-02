โรงพยาบาลพันธมิตร Samitivej Hospital

Thaisun Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Thaisun Bangkok Hotel ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯห่างจากศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 3.4 กม. ให้บริการที่พักพร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่จอดรถส่วนตัวฟรีและศูนย์ออกกำลังกาย ห่างจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประมาณ 5 กม. ห่างจากถนนอาหรับ 6 กม. และห่างจากเซ็นทรัลเอ็มบาสซี 6 กม. ที่พักมีห้องซาวน่าแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมงและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ ทุกยูนิตในโรงแรมติดตั้งโทรทัศน์จอแบน ห้องพักทุกห้องที่ Thaisun Bangkok Hotel มีเครื่องปรับอากาศตู้เสื้อผ้า ผู้เข้าพักสามารถอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารเช้า ผู้เข้าพักที่ Thaisun Bangkok Hotel สามารถใช้อ่างน้ำอุ่นได้ อัมรินทร์พลาซ่าอยู่ห่างจากโรงแรม 7 กม. ในขณะที่ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจอยู่ห่างจากที่พัก 7 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ห่างจาก Thaisun Bangkok Hotel เป็นระยะทาง 17 กม. เราพูดภาษาของคุณ!

