ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Avani Plus Riverside Bangkok Hotel มีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาให้บริการห้องพักที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ร่วมสมัยและสมัยใหม่ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามจากสระว่ายน้ำอินฟินิตี้บนดาดฟ้าระยะ 30 เมตรหรือรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่ง มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในพื้นที่ส่วนกลาง โรงแรมมีบริการเรือรับส่งไป - กลับท่าเรือสาทรฟรีซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน จากสถานีรถไฟฟ้าผู้เข้าพักสามารถไปยังแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของกรุงเทพฯได้ในเวลาไม่กี่นาที สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ห้องพักปรับอากาศที่ Avani Plus Riverside Bangkok Hotel มีโทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมมินิบาร์ตู้นิรภัย ห้องสวีทมีพื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารบางห้องมีห้องนอนแยกเป็นสัดส่วน ห้องน้ำในตัวมีอ่างอาบน้ำหรือฝักบัวเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในพื้นที่ มีที่จอดรถฟรีในสถานที่และบริการรถรับส่ง Skyline ให้บริการบุฟเฟต์อาหารเช้าและอาหารตามสั่งขณะที่ SEEN Restaurant and Bar ให้บริการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มค็อกเทล ส่วนของว่างและอาหารจานด่วนมีให้บริการที่ The Pantry หรือ The Long Bar ห้องอาหารอื่น ๆ ได้แก่ Manohra Dining Cruise ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและ Benihana ที่ให้บริการเทปันยากิแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้โรงแรมยังเชื่อมต่อกับ Riverside Plaza ซึ่งมีร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งให้เลือกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองมายังโรงแรม

การตรวจคัดกรอง COVID-19 ในทรัพย์สินทั้งหมด 2 ครั้ง

พยาบาลประจำการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับการตรวจอุณหภูมิวันละสองครั้งและสำหรับความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในขณะที่อยู่ระหว่างการกักกัน

รับใบรับรองการปลอด COVID-19 อย่างเป็นทางการในวันออกเดินทาง

อาหารสามมื้อรวมทั้งอาหารเช้ากลางวันและเย็น

ความบันเทิง Wi-Fi และ IPTV (Internet Protocol Television) ฟรี

กำหนดพื้นที่สำหรับการตรวจคัดกรอง COVID-19

