รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 300 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 52 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมอวานีเอเทรียมกรุงเทพฯ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมอวานีเอเทรียมกรุงเทพฯ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 1 Adult ห้องอวานีพรีเมียร์ 30 m² ฿32,500 - 10 Day AQ ฿4,532 - 1st Day Test & Go ฿4,032 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult ห้องอวานีดีลักซ์ 30 m² ฿36,500 - 10 Day AQ ฿4,767 - 1st Day Test & Go ฿4,267 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult ห้องอวานีคอร์เนอร์ 30 m² ฿38,500 - 10 Day AQ ฿4,885 - 1st Day Test & Go ฿4,385 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult ห้องอวานีคอร์เนอร์สวีท 40 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿6,062 - 1st Day Test & Go ฿5,562 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult อวานีเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท 84 m² ฿64,000 - 10 Day AQ ฿6,651 - 1st Day Test & Go ฿6,151 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ไมโครเวฟ

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult อวานีแกรนด์เอ็กเซกคิวทีฟสวีท 128 m² ฿82,000 - 10 Day AQ ฿7,828 - 1st Day Test & Go ฿7,328 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ไมโครเวฟ

เสื่อโยคะ

AVANI Atrium Bangkok ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี 700 ม. มีบริการรถรับส่งฟรีไปยังสถานีและแหล่งช้อปปิ้งทุกวัน โรงแรมแห่งนี้มีสระว่ายน้ำศูนย์ออกกำลังกายและอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีในทุกพื้นที่และมีบริการรถลีมูซีนโดยมีค่าธรรมเนียม ห้องพักกว้างขวางที่ AVANI Atrium Bangkok มีการตกแต่งที่ทันสมัยและหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวเมือง แต่ละห้องมีมินิบาร์และทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียม ท่านที่เข้าพักในห้องเอ็กเซ็กคูทีฟยังสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษ AVANICLUB ของโรงแรมได้อีกด้วย ผู้เข้าพักสามารถออกกำลังที่ศูนย์ออกกำลังกายโรงแรมมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและที่จอดรถฟรี โต๊ะบริการทัวร์ให้บริการนำเที่ยวและจัดเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ Public Restaurant ให้บริการเมนูอาหารตลอดทั้งวัน ผู้เข้าพักจะอิ่มอร่อยกับการรับประทานอาหารตามสั่งและบุฟเฟต์ Benihana เปิดให้บริการสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำโดยให้บริการสาเกญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมสเต็กชุ่มฉ่ำและอาหารสไตล์เทปันยากิ ห่างจากตลาดกลางคืน 4.5 กม. และห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 40 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 10 นาทีและโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 20 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Test & Go Day 1 Package Inclusion : Accommodation

Airport pick-up from Suvarnabhumi or Don Mueang airport

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

Test & Go Day 5 Package Inclusion : Accommodation

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

T&Cs : Full non-refundable prepayment is required at the time of reservations

Reservations are Non Cancellable and Non Refundable

Amendment of stay dates are allowed, please contact us at least 48 hours in advance (Room types is subject to availability on the new dates and may be subjected to room type and price change)

A Vaccination Certificate is required for this package.

Infants will incur an extra charge (the hotel will contact you for the additional charge)

Benefits may not be used in conjunction with any other discount.

Unused parts of the benefits cannot be exchanged for any other services or refund/cash.

The Communicable Disease Control Officer at International Port Health Office of Thailand has the authority to decide on the final quarantine period.

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 5.0 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 1 ทบทวน คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมอวานีเอเทรียมกรุงเทพฯ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมอวานีเอเทรียมกรุงเทพฯ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇲🇲 AUNG AUNG MYO LWIN มาถึงเมื่อ 05/05/2021 5.0 Avani Room แง่บวก บริการเป็นสิ่งที่ดี เชิงลบ ไม่ ฉันอยากจะมาพักที่โรงแรมของคุณถ้ามีเวลา ทุกอย่างดีและมีความสุขในช่วงเวลากักกันของฉัน