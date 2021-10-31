รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 40 ห้องนอน
โรงพยาบาลพันธมิตร Mongkut Wattana
Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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ห้อง
All of the following packages include the required tests, and transport.
สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
ห้องดีลักซ์สวีทพร้อมระเบียง 40m²
฿70,000 - 10 Day AQ
฿50,000 - 7 Day AQ
฿13,600 - 5 Day Test & Go
฿9,150 - 4 Day Test & Go
฿8,800 - 2 Day Test & Go
฿4,650 - 1st Day Test & Go
ขอการจอง
คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก)
คุณสมบัติ
- ฿ 5,000 มัดจำ
- ซื้อ 7-Eleven
- ระเบียง
- อ่างอาบน้ำ
- สาย HDMI
- ช่องต่างประเทศ
- อินเทอร์เน็ต - Wifi
- ครัว
- ห้องนั่งเล่น
- ไมโครเวฟ
- Netflix
- คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน
- อาหารมังสวิรัติ
- เครื่องซักผ้า
- พื้นที่ทำงาน
- เสื่อโยคะ
สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
ห้องแกรนด์ดีลักซ์สวีทพร้อมระเบียง 48m²
฿70,000 - 10 Day AQ
฿60,000 - 7 Day AQ
฿14,600 - 5 Day Test & Go
฿9,450 - 4 Day Test & Go
฿9,400 - 2 Day Test & Go
฿4,950 - 1st Day Test & Go
ขอการจอง
คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก)
คุณสมบัติ
- ฿ 5,000 มัดจำ
- ซื้อ 7-Eleven
- ระเบียง
- อ่างอาบน้ำ
- สาย HDMI
- อินเทอร์เน็ต - Wifi
- ครัว
- ห้องนั่งเล่น
- ไมโครเวฟ
- Netflix
- คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน
- อาหารมังสวิรัติ
- เครื่องซักผ้า
- พื้นที่ทำงาน
- เสื่อโยคะ
สูงสุดของ 3 Adults, 1 Child, 1 Infant
ห้องสวีทสำหรับครอบครัวแบบสองห้องนอน 90m²
฿90,000 - 10 Day AQ
฿80,000 - 7 Day AQ
฿20,000 - 5 Day Test & Go
฿17,100 - 4 Day Test & Go
฿12,100 - 2 Day Test & Go
฿7,500 - 1st Day Test & Go
ขอการจอง
คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก)
คุณสมบัติ
- ฿ 5,000 มัดจำ
- ซื้อ 7-Eleven
- ระเบียง
- อ่างอาบน้ำ
- ห้องสวีทสำหรับครอบครัว
- สาย HDMI
- ช่องต่างประเทศ
- อินเทอร์เน็ต - Wifi
- ครัว
- ห้องนั่งเล่น
- ไมโครเวฟ
- Netflix
- คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน
- อาหารมังสวิรัติ
- เครื่องซักผ้า
- พื้นที่ทำงาน
- เสื่อโยคะ
Aspira Hana Residence Thong Lor พร้อมให้ผู้เข้าพักสัมผัสวิถีชีวิตในตัวเมืองกรุงเทพฯ ในทำเลใกล้ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และบาร์ ที่พักแห่งนี้มีสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าพร้อมเก้าอี้อาบแดด รวมถึงห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี
ห้องพักทุกห้องที่โรงแรมแห่งนี้มีโทรทัศน์จอแบน ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี ห้องพักทุกห้องที่ Aspira Hana Residence Thong Lor มีเครื่องปรับอากาศและโต๊ะทำงาน
ที่พักให้บริการห้องซาวน่า
Aspira Hana Residence Thong Lorang อยู่ห่างจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2.8 กิโลเมตร ส่วนสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างออกไป 19 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ
- เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองพร้อมสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง
- ปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านบริการ Telemedicine
- 2 times Real time PCR for COVID-19 tests by hospital on Day 1, 5 (Package 7 , 10 days)
- 2 times Real time PCR for COVID-19 tests by hospital on Day 1, 5, 11 (Package 14 days)
- การเดินทางระหว่างโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและบ้านพัก
- ใบรับรองสุขภาพที่สะอาดหลังจากระยะเวลากักกัน
- wifi ความเร็วสูง โต๊ะทำงาน ตู้นิรภัย ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เครื่องซักผ้า ห้องนั่งเล่นแยกต่างหาก ห้องน้ำขนาดใหญ่พร้อมอ่างอาบน้ำ ฝักบัว และระเบียง
- น้ำดื่มชาและกาแฟฟรี
- ของว่างตอนเช้าและตอนบ่าย
- บริการรับส่งเที่ยวเดียวจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปที่พัก
- การเข้าถึง Netflix
- มีเสื่อโยคะ (ตามคำขอ)
- 3 มื้อต่อวัน (เมนูชุดพิเศษ)
- ส่วนลด 15% สำหรับบริการซักรีด
- Cleaning service 2 times per stay except for 14 days package no cleaning
- หน้ากากผ่าตัดเจลมือการตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิและโปรโตคอลการทำความสะอาดที่ยกระดับ Stay Safe ของ Aspira
คะแนน
3.6/5
ดีมาก
ขึ้นอยู่กับ 7 บทวิจารณ์
หากคุณเป็นแขกของ แอสพิราฮาน่าเรสซิเดนซ์ทองหล่อ
ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด
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2.7 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก เชิงลบ
- Management that don’t tell the truth
Extremely disappointed with this hotel cheated me out of 13,000 THB. Never before in all my time coming to Thailand have I had to pay everything up front normally just deposit. Anyway paid for 14 days quarantine but 2 weeks before my stay the government changed it to 10 days or 7 days. I asked for a refund on the overpayment and was told when I arrive. Anyway once I arrived I was told it would be during my stay. On the second week I asked again and was told 15 days after I checked out I would get my refund by this time I smelt a rat. Anyway I have now been checked out 17 days I asked for my refund via email as you cannot call or make contact with the hotel they answered my email and asked for my bank details a third time of asking. Still no payment 5 days after asking me and now ignoring all correspondence. And emails. The most unprofessional hotel I have ever had any dealings with and complete cheats and liars. Extremely disappointed in being cheated out of money owed to me by this hotel.
2.5 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก
เชิงลบ
- お部屋はまぁまぁ広く、ベランダに出れるしタバコも吸えるので良かった。
- 冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、お皿、バスタブ等あり。
- コップはプラスティック。
- 全体的に古い感じ。ところどころに髪の毛が残っていて掃除不足を感じる。
- バスタオル、シーツなども古めで掛け布団のカバーは破れていた。
- バスタブがあるのは良いが、お湯の出が悪くぬるい。
- 食事は4種類から選べるが、飽きるし同じメニューでも毎回内容が違う。
- 値段が高い割りに、食事内容が残念すぎる。
10月1日で滞在10日以上経っていたため、早く退所できたが返金の連絡がまだない。
デリバリーは臨機応変に対応してくれて良かった。
早く隔離無しで往来できるようにならないと、どこにも行けないのでこまる。
3.6 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก
เชิงลบ
- Balcony
- Washing machine
- Microwave
- Large fridge.
- No cleaning
- Food good but is repetitive
I was pleased with asq, good to have a balcony to get outside although the view wasn’t good. Microwave very handy as food always arrived cold. And didn’t always want to eat as soon as it arrived. Handy to have a washing machine. I do think there should be cleaning products in the room to clean yourself and a dust pan and brush to seep floor would have been good.
4.0 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก
เชิงลบ
- Very comfortable, everything is in the room, enough space for everything.
- Food was not tasty, and was not very fresh. some of it was ok. First week no fruits.
The hotel is in quite neighborhood, personal is very friendly. Comfortable and cozy. Very good 👍 🙏
3.8 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก
เชิงลบ
- Very nice room, enough space for everything I need.
- Horrible cold food. Very small portions. Options for vegetarians are a joke.
Good room, quite and cozy.
I was promised a sunrise or sunset view, but it didn’t happened. Food is horrible.
Arranging delivery. But it can only be delivered is certain time. Not comfortable
4.8 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก
เชิงลบ
- ความสะดวกสบาย, WiFi, การเลือกอาหาร
ตอนนี้ฉันมาพักที่นี่สองครั้งแล้ว ครั้งที่สองฉันไม่ได้ดูตัวเลือกอื่นเลย และฉันจะกลับมาพักอีกถ้าจำเป็น สถานที่แห่งนี้มอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
4.0 Deluxe Suite with Balcony
แง่บวก
เชิงลบ
- การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากคุณติดอยู่ในห้อง สำหรับฉัน สิ่งนี้สำคัญที่สุด!
- มีปัญหากับอินเทอร์เน็ตสองสามครั้งในระหว่างการประชุมที่สำคัญ ได้รับการแก้ไขแล้ว
สามีของฉันและฉันมีความสุขกับโรงแรมนี้
ข้อดี: การสื่อสาร (อย่าลืมรับ Line id สำหรับคนที่คุณแลกเปลี่ยนอีเมลในตอนแรกด้วย)
อาหาร (มีอาหารเอเชียตะวันตกและอาหารมังสวิรัติ) มีเบเกอรี่ ผลไม้ และเครื่องดื่มเย็น/ร้อนด้วย)
ห้องพัก (สะอาดมาก ไม่ใหม่สุด แต่ก็ไม่เชยด้วย)
จุดด้อย: การทดสอบ PCR (เตรียมพร้อมที่จะอึดอัดมาก แต่ฉันเดาว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้)
WiFi (มีบางครั้งที่ขาดๆ หายๆ เมื่อมันดับสนิท แต่พวกเขาก็นำสายอีเทอร์เน็ตมาชดเชย)