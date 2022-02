รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 118 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for Anantara Siam Bangkok Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

กลับเมืองไทยและตื่นขึ้นมาในโอเอซิสสีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ ที่พักพิงในสถานกักกันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลที่รายล้อมไปด้วยศิลปะไทยคลาสสิกและสินค้าหรูหราทันสมัยพร้อมบริการทางการแพทย์ระดับโลกจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ที่พักหรูหราในประเภทห้องที่คุณต้องการ

อาหารสามมื้อรวมทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็น

อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีและช่องทีวีมากกว่า 40 ช่อง

กำหนดพื้นที่สำหรับการตรวจคัดกรอง COVID-19

รับบริการรถรับส่งจากสนามบินกรุงเทพหรือสนามบิน DMK มายังโรงแรม

การตรวจคัดกรอง COVID-19 ในทรัพย์สิน

พยาบาลประจำการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับการตรวจอุณหภูมิวันละสองครั้งและเพื่อสุขภาพอื่น ๆ - ความต้องการที่เกี่ยวข้องในขณะที่อยู่ภายใต้การกักกัน

รับใบรับรองการปลอด COVID-19 อย่างเป็นทางการในวันออกเดินทาง

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง