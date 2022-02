รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 102 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Siriroj hospital Phuket

เรากำลังดำเนินการอัปเดตคำอธิบายที่พักนี้ให้แสดงในภาษาของท่านขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Royal Paradise Hotel & Spa ตั้งอยู่บนทำเลเยี่ยมริมหาดป่าตองใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากห้างสรรพสินค้าจังซีลอน มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งห้องอาหาร 4 แห่งและที่จอดรถฟรี ผู้เข้าพักสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย Hotel Royal Paradise ตั้งอยู่ห่างจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนบนถนนบางลา 300 ม. ห่างจากภูเก็ตแฟนตาซีและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลไม่เกิน 10 กม. ห้องพักหรูหราที่ Royal Paradise ตกแต่งในโทนสีกลางที่เงียบสงบมีเฟอร์นิเจอร์ไม้คลาสสิกและพื้นที่นั่งเล่นที่สะดวกสบาย ห้องพักบางห้องมีระเบียงส่วนตัวพร้อมวิวสระว่ายน้ำหรือสวน ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายที่สปาซึ่งมีเมนูนวดและทรีทเมนท์ดูแลผิว หรือใช้บริการสระว่ายน้ำสปาและห้องซาวน่าหลังจากออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกาย ไฮไลท์ในการรับประทานอาหารที่ Royal Paradise ได้แก่ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมากมายที่ร้าน Coconut Coffee Shop มีอาหารจีนรสเลิศให้บริการที่ The Royal Kitchen ซึ่งมีทัศนียภาพอ่าวป่าตองรอบด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการทางการแพทย์ในสถานที่สำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

พยาบาลตรวจสอบอุณหภูมิวันละสองครั้ง

การทดสอบ COVID-19 ทั้งหมด 2 ครั้งในทรัพย์สิน

รถรับ - ส่งสนามบิน (สนามบิน / โรงแรม / สนามบิน)

อาหาร 3 มื้อเลือกได้ 3 มื้อต่อวันจากเมนู

บันเทิงทีวีช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี

บริการทำความสะอาดห้อง

ผลไม้ตามฤดูกาลฟรีทุกวัน

คะแนน 4.4 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 3 บทวิจารณ์ คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 2 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เดอะรอยัลพาราไดส์โฮเทลแอนด์สปา ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เดอะรอยัลพาราไดส์โฮเทลแอนด์สปา ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇩🇰 Carsten Juul Vind มาถึงเมื่อ 02/10/2021 4.3 Deluxe Room แง่บวก Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning เชิงลบ wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 🇳🇱 Harm van Dieren มาถึงเมื่อ 04/09/2021 4.5 Deluxe Room แง่บวก perfect เชิงลบ internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 🇸🇪 Thomas Hugosson มาถึงเมื่อ 19/08/2021 4.3 Deluxe Room แง่บวก Breakfast เชิงลบ Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better