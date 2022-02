โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Hospital Phuket

Sri Panwa Phuket อันหรูหราตั้งอยู่บนยอดแหลมพันวาและมีพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนกว่า 40 เอเคอร์ มีวิวทะเลอันดามันให้บริการวิลลาทันสมัยพร้อมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ส่วนตัวและมินิบาร์ฟรี มีบริการสปาเพื่อการผ่อนคลายและสนามเทนนิส 2 สนาม ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับการพายเรือคายัคและดำน้ำตื้นฟรีที่หน้าชายหาดของโรงแรม มีห้องอบไอน้ำและห้องซาวน่าฟรีสำหรับผู้เข้าพัก วิลลาปรับอากาศทันสมัยและกว้างขวางมีวิวทะเลที่สวยงามจากระเบียงอาบแดดกลางแจ้งและผนังกระจกขนาดใหญ่ เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซทีวีจอแบนไอพอดพร้อมเพลง ห้องน้ำในตัวมีอ่างอาบน้ำและเครื่องเป่าผม Sri Panwa Phuket ตั้งอยู่บนทำเลที่เงียบสงบและเงียบสงบห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 42 กม. ห่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต 320 เมตรและห่างจากหอชมวิวเขาขาด 4.6 กิโลเมตร Cool Spa ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อการผ่อนคลาย สำหรับการออกกำลังกายเพื่อความสดชื่นผู้เข้าพักสามารถว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำหลัก 2 สระของรีสอร์ทออกกำลังกายที่ห้องออกกำลังกายหรือเรียนชกมวย นอกจากนี้ยังสามารถจัดทริปเที่ยวเกาะและบริการจักรยานเช่าได้ที่โต๊ะบริการทัวร์ Baba Pool Club มีห้องอาหาร 3 แห่ง ได้แก่ อาหารฟิวชั่นไทย - ตะวันตกหม้อไฟแบบเอเชียและบาร์บีคิวอาหารทะเล ท่านสามารถเพลิดเพลินกับปาร์ตี้อย่างมีสไตล์ได้ที่ Baba88 Discotheque ซึ่งมีดีเจจากต่างประเทศและบาร์ระดับพรีเมียม

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Covid-19 Lab test 2 ครั้งพร้อมใบรับรอง (วันที่ 3-5 และวันที่ 11-13)

พบแพทย์นอกสถานที่ในวันที่ 1 (ครั้งเดียว)

บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

ที่พักสุดหรูในพูลวิลล่าส่วนตัวสุดพิเศษ 15 คืน

อาหารสามมื้อทุกวัน (อาหารเช้ากลางวันและเย็นจากเมนูที่เลือก)

รถรับส่งสนามบินส่วนตัว

ชุดของขวัญพิเศษศรีพันวา

บริการทำความสะอาดห้องในวันที่ 6, 9, 12 และ 15

เติมมินิบาร์ฟรีในวันที่ 6, 9, 12 และ 15

ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงและไอพอดในวิลล่าสำหรับการใช้งานระหว่างการเข้าพัก

ตรวจสอบอุณหภูมิ 2 ครั้งต่อวัน

ส่วนลด 10% สำหรับเมนูอาหารตามสั่งโดยบริการรูมเซอร์วิส

ส่วนลด 10% สำหรับบริการซักรีด

