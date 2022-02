รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 333 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Hospital Siriroj

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for Phuket Graceland Resort & Spa are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

เรากำลังดำเนินการอัปเดตคำอธิบายที่พักนี้ให้แสดงในภาษาของท่านขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่บนหาดป่าตองมองเห็นทะเลอันดามัน สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระห้องอาหาร 4 แห่งสปาลานโบว์ลิ่ง ห้องพักที่ Phuket Graceland ปูพื้นไม้และการตกแต่งแบบไทยสมัยใหม่ แต่ละห้องมีทีวีตู้เย็นพร้อมมินิบาร์อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ห้องน้ำส่วนตัวมีอ่างอาบน้ำและฝักบัว ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับการแช่ตัวในสระว่ายน้ำสปากลางแจ้งหรือออกกำลังกายในห้องออกกำลังกาย โต๊ะบริการทัวร์รองรับความต้องการด้านการเดินทางในขณะที่ห้องสมุดเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือเงียบ ๆ บริการต่างๆ ได้แก่ บริการรถเช่าบริการซักรีดและบริการรับฝากสัมภาระ มีบริการบุฟเฟต์อาหารเช้าทุกวัน ห้องอาหารบัวหลวงให้บริการอาหารตลอดทั้งวันซึ่งให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติและร้านกาแฟ Parakang มีเครื่องดื่มให้บริการที่บาร์ริมสระว่ายน้ำและล็อบบี้เลานจ์ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 40 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ การทดสอบการคัดกรองทางเทคนิค COVID-19 แบบเรียลไทม์ RT-PCR 3 ครั้งระหว่างการเข้าพัก

บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากตรวจพบโควิด -19 เป็นบวก

บริการรถรับ - ส่งสนามบินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปยังรีสอร์ท

อาหารสามมื้อที่มีเมนูให้เลือกมากมาย

สามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมได้จากรูมเซอร์วิส

บริการทำความสะอาดห้อง

ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง WIFi

ทีวีดิจิตอลพร้อมช่องต่างประเทศและในประเทศที่หลากหลายพื้นที่พักผ่อนที่สระว่ายน้ำหลักและสนามหญ้าของโรงแรม

เครื่องวัดอุณหภูมิส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิประจำวัน

ผู้ตรวจใบรับรองปลอด COVID-19 อย่างเป็นทางการผ่านการตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง

ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงจากรีสอร์ทและพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง