Peach Blossom Resort มองเห็นหาดทรายขาวของกะตะและหาดกะรน ห้องพักมีเตียงนอนเล่นวิวสวนสระว่ายน้ำและทะเลอันดามัน รีสอร์ทตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้ากะตะห่างจากตัวเมืองป่าตอง 20 นาทีและห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 45 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห้องพักกว้างขวางที่ Peach Blossom มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีเครื่องปรับอากาศห้องน้ำส่วนตัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำ ห้องพักบางห้องมีพื้นไม้ปาร์เก้สระว่ายน้ำส่วนตัวและห้องครัวขนาดเล็ก มีโต๊ะบริการทัวร์และศูนย์บริการธุรกิจพร้อมอุปกรณ์ครบครัน บริการต่างๆของ Resort Peach Blossom ได้แก่ บริการรถเช่ารถรับส่งสนามบินและที่จอดรถฟรี ผู้เข้าพักสามารถแช่ตัวในสระว่ายน้ำกลางแจ้งหรือผ่อนคลายในห้องซาวน่า หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือหาดกะตะมีกีฬาทางน้ำหลายประเภทเช่นแล่นเรือใบวินด์เซิร์ฟและดำน้ำตื้น

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ตรวจ COVID-19 2 ครั้งในวันที่ 3-5 และวันที่ 11-13

บริการพยาบาลฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Telemedicine จากโรงพยาบาล

อาหาร 3 มื้อต่อวันเลือกจากเมนู

บริการรับส่งสนามบิน 1 เที่ยวจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต - โรงแรม

ฟรีมินิบาร์และน้ำดื่มในห้องพัก

ชาและกาแฟฟรีในห้องพัก

อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่พัก

บริการทำความสะอาดห้อง

ตรวจสอบอุณหภูมิวันละสองครั้ง

ความช่วยเหลือโรงแรม 24/7

COVID-19 ใบรับรองฟรี

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

เสื่อโยคะเกมกระดานชั้นเรียนออนไลน์ (โยคะฟิตเนสพับผ้าเช็ดปาก) ตามคำขอ

ทดสอบ COVID-19 ฟรีเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต

