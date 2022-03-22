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Oakwood Hotel Journeyhub Phuket - AQ / ASQ

Phuket
7.9
คะแนนจาก
557
อัปเดตเมื่อ March 22, 2022
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Oakwood Hotel Journeyhub Phuket ตั้งอยู่ในหาดป่าตองห่างจากหาดป่าตองไม่ถึง 1 กม. ให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหารที่จอดรถส่วนตัวฟรีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและศูนย์ออกกำลังกาย ที่พักมีบาร์เลานจ์ส่วนกลางสวนหย่อม ที่พักมีแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมงบริการรถรับส่งรูมเซอร์วิสและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ

ทุกยูนิตมีเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมตู้เย็นกาต้มน้ำโถสุขภัณฑ์เครื่องเป่าผมและโต๊ะทำงาน ห้องพักที่โรงแรมมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีมีวิวเมือง ที่ Oakwood Hotel Journeyhub Phuket ทุกห้องมีพื้นที่นั่งเล่น

มีอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลและบุฟเฟต์ให้บริการทุกวันในที่พัก

Oakwood Hotel Journeyhub Phuket มีระเบียงอาบแดด

สถานที่น่าสนใจยอดนิยมใกล้กับโรงแรม ได้แก่ สนามมวยป่าตองศูนย์การค้าจังซีลอนและตลาดสดบันซ้าน สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจาก Oakwood Hotel Journeyhub Phuket เป็นระยะทาง 23 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ

  • การตรวจคัดกรอง COVID-19 ทั้งหมด 2 ครั้ง (RT - PCR)
  • พยาบาลประจำการตลอด 24 ชั่วโมงประจำอยู่ที่โรงแรมโอ๊ควูดเจอร์นี่ย์ฮับภูเก็ต
  • เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองในสถานที่สำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในขณะที่อยู่ในการกักกัน
  • การตรวจสุขภาพประจำวัน
  • มาส์กหน้าเจลแอลกอฮอล์และเทอร์โมมิเตอร์ในห้อง
  • การออกรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะของผู้ป่วยแต่ละรายที่อยู่ภายใต้การสังเกต
  • ใบรับรองการปลอด COVID-19 อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการปล่อยตัว
  • รวมอาหารทุกมื้อ (อาหารเช้ากลางวันและเย็น)
  • 4 ขวดน้ำต่อวัน
  • สมาร์ททีวีช่องพรีเมียม
  • ส่วนลด 10% - รูมเซอร์วิส
  • รับที่สนามบินฟรี
  • บัตรกำนัลเข้าพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมโอ๊ควูดเจอร์นี่ย์ฮับพัทยาหรือโอ๊ควูดเรสซิเดนซ์สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ (ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564 เข้าพัก)
  • ซื้อเสื่อโยคะล่วงหน้าในราคา 650 บาทสุทธิ
  • มีบริการซักรีดโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • เครื่องปรับอากาศแยกส่วนเพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่ดีขึ้น
  • ชุด PPE ในทุกห้อง
  • ขับรถจากโรงแรมไปโรงพยาบาล 35 นาที
  • การเดินทางด้วยรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาล (บริการตลอด 24 ชั่วโมงตามความต้องการ)
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ที่อยู่ / แผนที่

240/8, Pungmuang Sai Kor Road, Tambon Patong, Kathu District, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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