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Oakwood Hotel Journeyhub Phuket ตั้งอยู่ในหาดป่าตองห่างจากหาดป่าตองไม่ถึง 1 กม. ให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหารที่จอดรถส่วนตัวฟรีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและศูนย์ออกกำลังกาย ที่พักมีบาร์เลานจ์ส่วนกลางสวนหย่อม ที่พักมีแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมงบริการรถรับส่งรูมเซอร์วิสและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ
ทุกยูนิตมีเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมตู้เย็นกาต้มน้ำโถสุขภัณฑ์เครื่องเป่าผมและโต๊ะทำงาน ห้องพักที่โรงแรมมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีมีวิวเมือง ที่ Oakwood Hotel Journeyhub Phuket ทุกห้องมีพื้นที่นั่งเล่น
มีอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลและบุฟเฟต์ให้บริการทุกวันในที่พัก
Oakwood Hotel Journeyhub Phuket มีระเบียงอาบแดด
สถานที่น่าสนใจยอดนิยมใกล้กับโรงแรม ได้แก่ สนามมวยป่าตองศูนย์การค้าจังซีลอนและตลาดสดบันซ้าน สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจาก Oakwood Hotel Journeyhub Phuket เป็นระยะทาง 23 กม.
240/8, Pungmuang Sai Kor Road, Tambon Patong, Kathu District, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand