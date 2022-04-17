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Вилла Wings Phuket by Two Villas Holiday расположена на пляже Банг Тао. К услугам гостей красивая современная вилла в китайском летнем стиле с аутентичным загородным частным бассейном и террасами для загара. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. На территории имеется парковка. Эти апартаменты с собственной кухней находятся в 1,9 км от гольф-клуба Laguna Phuket и в 2,4 км от полицейского участка Чернгталай. Пляж Лаян находится в 10 минутах от отеля. Расстояние до аэропорта Пхукета составляет 11 км. Вилла Wings Phuket от Two Villas Holiday предлагает 2 стиля вилл с элегантным оформлением и уютным оформлением на ваш выбор. К услугам гостей кондиционер, частный бассейн и вилла с видом на сад. На полностью оборудованной мини-кухне установлен холодильник. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ. В числе других удобств экскурсионное бюро и принадлежности для барбекю. По запросу для вас могут организовать прокат автомобилей и трансфер от / до аэропорта.