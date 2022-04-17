Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Вилла Wings Phuket by Two Villas Holiday расположена на пляже Банг Тао. К услугам гостей красивая современная вилла в китайском летнем стиле с аутентичным загородным частным бассейном и террасами для загара. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. На территории имеется парковка. Эти апартаменты с собственной кухней находятся в 1,9 км от гольф-клуба Laguna Phuket и в 2,4 км от полицейского участка Чернгталай. Пляж Лаян находится в 10 минутах от отеля. Расстояние до аэропорта Пхукета составляет 11 км. Вилла Wings Phuket от Two Villas Holiday предлагает 2 стиля вилл с элегантным оформлением и уютным оформлением на ваш выбор. К услугам гостей кондиционер, частный бассейн и вилла с видом на сад. На полностью оборудованной мини-кухне установлен холодильник. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ. В числе других удобств экскурсионное бюро и принадлежности для барбекю. По запросу для вас могут организовать прокат автомобилей и трансфер от / до аэропорта.
68/80 Moo 4, Pasak Soi 8, Cherngtalay, Thalang District, Phuket, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110