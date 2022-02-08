Отель Wakeup Aonang - Krabi Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в районе Ао Нанг, Краби, Wakeup Aonang Hotel является идеальным местом для знакомства с городом. Всего в 15 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Wakeup Aonang Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Гости могут выбрать из 65 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, спа, массаж, бильярд. Откройте для себя увлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Wakeup Aonang Hotel.