Vipa House Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Чалонг, Vipa House Phuket является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Центр города находится всего в 8 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, камин, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах. Гости могут выбрать один из 39 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Vipa House Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.