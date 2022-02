Vipa House Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Чалонг, Vipa House Phuket является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Центр города находится всего в 8 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, камин, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах. Гости могут выбрать один из 39 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Vipa House Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Vipa House Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Vipa House Пхукет СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.