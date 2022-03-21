Вилла Саварин - Phuket Sandbox Hotel

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Вилла Sawarin находится в Бан Па Хлок и располагает собственным бассейном, кухней и видом на море. Гости этой виллы могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и отдыхать на террасе.
Эта вилла с 9 спальнями оборудована кондиционером и 10 ванными комнатами с ванной. В доме установлен телевизор с плоским экраном.
Континентальный завтрак подают в зале для завтраков.
Вилла предлагает 5-звездочные номера, фитнес-центр и открытый бассейн. На вилле Sawarin есть принадлежности для барбекю и сад.
Пляж Патонг находится в 18 км от отеля. Расстояние от виллы Sawarin до ближайшего международного аэропорта Пхукет составляет 17 км.