Вилла Саан - Phuket Sandbox Hotel

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома на вилле Saan, которая предлагает качественные номера и отличный сервис. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 19,3 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Villa Saan безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Во время проживания в этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, доставка продуктов, почтовые услуги, индивидуальная регистрация заезда / отъезда. Гости могут выбрать один из 1 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Превосходные услуги и удобное расположение делают Villa Saan идеальным местом для проживания в городе Пхукет.
28/27 Cape Amarin, Moo 6, Layi - Nakalay Rd. Kamala Phuket , Kamala, Phuket, Thailand, 83120