Вилла Падма - Phuket Sandbox Hotel

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Вилла Padma расположена в 20 минутах езды от пляжа Сурин. К услугам гостей частная вилла с видом на море и открытым бассейном. В каждом номере есть кондиционер и бесплатный Wi-Fi. Предоставляется бесплатная частная парковка.
Отель находится в 2 минутах ходьбы от клуба Yamu Beach и в 20 минутах езды от Банг Тао и пляжа Лаян.
Просторная вилла с балконом с видом на море и сад, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, док-станцией для iPod и гостиным уголком. Также в вашем распоряжении хорошо оборудованная кухня и обеденная зона. В собственной ванной комнате есть душ, ванна и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На вилле есть принадлежности для барбекю. Гости могут отдохнуть на солнечной террасе или посетить кинозал.
В ресторане Breeze подают разнообразные блюда тайской и западной кухни. До него можно дойти за 5 минут.