Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Этот отель с восемью виллами, предназначенный для пар, привносит средиземноморский стиль на тайский остров Самуи. Рядом с многочисленными небольшими островами вы можете легко покататься по островам, заняться сноркелингом на Ко Тао или принять участие в вечеринках в полнолуние на Ко Пангане. Виллы абсолютно белые, комнаты украшены яркими подушками и лампами. Во время пребывания в спа-отеле Villa Nalinnadda Petite, предназначенном только для взрослых, все гости могут пользоваться джакузи под открытым небом на крыше, тропическим душем и туалетными принадлежностями с травами. Стеклянные стены, по крайней мере, с двух сторон, не мешают обзору, где бы вы ни находились. Этот уединенный пляжный отель идеально подходит для романтического уик-энда.