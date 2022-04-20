SAMUI TEST & GO

Villa Nalinnadda Petite Hotel & Spa, Только для взрослых - Samui Test & Go Hotel

Samui
8.2
оценка с
696
Обновление April 20, 2022
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Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Этот отель с восемью виллами, предназначенный для пар, привносит средиземноморский стиль на тайский остров Самуи. Рядом с многочисленными небольшими островами вы можете легко покататься по островам, заняться сноркелингом на Ко Тао или принять участие в вечеринках в полнолуние на Ко Пангане. Виллы абсолютно белые, комнаты украшены яркими подушками и лампами. Во время пребывания в спа-отеле Villa Nalinnadda Petite, предназначенном только для взрослых, все гости могут пользоваться джакузи под открытым небом на крыше, тропическим душем и туалетными принадлежностями с травами. Стеклянные стены, по крайней мере, с двух сторон, не мешают обзору, где бы вы ни находились. Этот уединенный пляжный отель идеально подходит для романтического уик-энда.

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Адрес / Карта

399/1-4 Moo1, Maret, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84320

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