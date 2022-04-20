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Этот отель с восемью виллами, предназначенный для пар, привносит средиземноморский стиль на тайский остров Самуи. Рядом с многочисленными небольшими островами вы можете легко покататься по островам, заняться сноркелингом на Ко Тао или принять участие в вечеринках в полнолуние на Ко Пангане. Виллы абсолютно белые, комнаты украшены яркими подушками и лампами. Во время пребывания в спа-отеле Villa Nalinnadda Petite, предназначенном только для взрослых, все гости могут пользоваться джакузи под открытым небом на крыше, тропическим душем и туалетными принадлежностями с травами. Стеклянные стены, по крайней мере, с двух сторон, не мешают обзору, где бы вы ни находились. Этот уединенный пляжный отель идеально подходит для романтического уик-энда.