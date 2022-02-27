PHUKET TEST & GO

Отель Вапа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
44
Обновление February 27, 2022

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Номера

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Отель Vapa расположен недалеко от центра города Пхукет. К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и электрический чайник. Собственная ванная комната укомплектована тапочками, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем.

В ресторане на территории отеля подают блюда местной тайской кухни. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатная парковка.

Местные достопримечательности, рестораны и магазины находятся в нескольких минутах ходьбы. Международный аэропорт Пхукета находится в 34 км езды.

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Адрес / Карта

68/1 Takuapa Road, Mueang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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