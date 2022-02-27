Отель Вапа - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Vapa расположен недалеко от центра города Пхукет. К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и электрический чайник. Собственная ванная комната укомплектована тапочками, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем.
В ресторане на территории отеля подают блюда местной тайской кухни. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатная парковка.
Местные достопримечательности, рестораны и магазины находятся в нескольких минутах ходьбы. Международный аэропорт Пхукета находится в 34 км езды.