Отель Вапа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Vapa расположен недалеко от центра города Пхукет. К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и электрический чайник. Собственная ванная комната укомплектована тапочками, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем.

В ресторане на территории отеля подают блюда местной тайской кухни. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатная парковка.

Местные достопримечательности, рестораны и магазины находятся в нескольких минутах ходьбы. Международный аэропорт Пхукета находится в 34 км езды.