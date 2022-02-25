PHUKET TEST & GO

Две виллы для отдыха на Пхукете: кислородный пляж Банг Тао - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
679
Обновление February 25, 2022
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Удобно расположенный в Пхукет, Two Villas Holiday Phuket: Oxygen Bang Tao Beach является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Пляж Банг Тао, Пляж Лаем Сингх и Пляж Сурин. В отеле есть номера с двумя или четырьмя спальнями, частным бассейном, кухней, встроенным шкафом и садом. В номерах гармонично сочетается минималистский стиль с современным тайским дизайном. Two Villas Holiday Phuket: Oxygen Bang Tao Beach идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

271 Moo 5, T.Choeng Talay, A. Talang, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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