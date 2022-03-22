Виллы TreeHouse - Только для взрослых - Phang-nga Sandbox Hotel

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Если вы ищете отель с удобным расположением на острове Ко Яо Ной, обратите внимание на TreeHouse Villas - только для взрослых (SHA Plus +). Недвижимость находится в удаленной северной части острова. До Ко Яо Ной можно добраться только на лодке. За дополнительную плату в отеле предоставляется трансфер от международных аэропортов или до отеля на Пхукете или материковой части Краби. TreeHouse Villas - Только для взрослых (SHA Plus +) - это роскошный отель с просторными кондиционированными виллами, расположенными на границе пышного тропического леса, высоких известняковых скал и 400 метров частного пляжа. Войдите в каждую из характерных вилл по подвесному мосту. Внизу находится просторная открытая терраса с собственным небольшим бассейном, обеденной зоной, шезлонгами и барной стойкой с мини-холодильником и мини-винным шкафом. На втором этаже находится роскошная спальня с кондиционером, большой кроватью размера «king-size», телевизором с плоским экраном, балконом с видом на залив Пханг Нга и просторной ванной комнатой с уникальной ванной в форме гамака. Гости могут сделать индивидуальный запрос на питание на вилле, посещение спа-салона, занятия йогой или заказать экскурсии с помощью планшетной системы электронного дворецкого. Независимо от цели вашего визита, TreeHouse Villas - только для взрослых (SHA Plus +) - отличный выбор для вашего пребывания на острове Яо Ной.
24/21 Moo.4, T. Koh Yao Noi, A. Koh Yao, Phang Nga, Koh Yao Noi, Phuket, Thailand, 82160