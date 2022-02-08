Виридианский курорт - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Viridian Resort расположен в центре Патонга, всего в двух минутах ходьбы от Джунцейлона и в пяти минутах от Сои Бангла и пляжа Патонг. Этот экологически чистый курорт окружен великолепной атмосферой и расслабляющим тропическим садом. Все номера на курорте оформлены в традиционном тайском стиле. Гости также могут воспользоваться рядом удобств, включая открытый бассейн, ресторан и бар, экскурсионное бюро и бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы сделать заказ в The Viridian Resort.