Виридианский курорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Viridian Resort расположен в центре Патонга, всего в двух минутах ходьбы от Джунцейлона и в пяти минутах от Сои Бангла и пляжа Патонг. Этот экологически чистый курорт окружен великолепной атмосферой и расслабляющим тропическим садом. Все номера на курорте оформлены в традиционном тайском стиле. Гости также могут воспользоваться рядом удобств, включая открытый бассейн, ресторан и бар, экскурсионное бюро и бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы сделать заказ в The Viridian Resort.

