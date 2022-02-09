Гостиница Веранда - Krabi Sandbox Hotel

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Отель Verandah (SHA Plus +) расположен в самом центре Ао Нанг, всего в 200 метрах от пляжа с белым песком и Андаманского моря. Стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Отель оформлен в яркой и яркой цветовой гамме и со вкусом обставлен тщательно подобранной мебелью со всего мира. Во время пребывания здесь гости смогут насладиться высококачественными удобствами в номерах. Отель Verandah (SHA Plus +) предлагает 37 стильных номеров, отремонтированных в экзотическом марокканском стиле со сказочно привлекательным декором, отделкой под мрамор и изысканной мебелью. Удобные кровати, современные удобства и кабельное телевидение помогут гостям восстановить силы после долгого дня. В каждом номере есть кондиционер и собственный балкон с видом на красивые известняковые горы или бирюзовое Андаманское море. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Verandah Hotel (SHA Plus +) делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Кафе-бар, бассейн и безопасный ключ-карта для доступа к лифту и номерам - это лишь некоторые из удобств, которые выделяют этот отель среди других. Отель Verandah (SHA Plus +) - отличный выбор для пар, групп и семей.