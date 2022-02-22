Резиденция Топаз - Phuket Sandbox Hotel

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Резиденция Topaz, расположенная в городе Пхукет на острове Пхукет, пользуется популярностью у путешественников. Этот 2-звездочный отель, расположенный всего в 1 км от центра города и в 35 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Topaz Residence делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в этом отеле, есть круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, парковка, услуги прачечной, лифт. В отеле 72 прекрасно оборудованных номера, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих, кондиционер, услугу «звонок-будильник». Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. The Topaz Residence идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.
79/2 Pattana Soi 1 , Pattana Road, Talad Nuae, Muang. Phuket Thailand., Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000