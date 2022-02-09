PHUKET TEST & GO

Оттенок в отеле Пхукет Таун - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
1769
Обновление February 9, 2022
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Предлагая качественное размещение в ресторанах, достопримечательностях, торговом районе Пхукета, The Tint at Phuket Town Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Этот 3-звездочный отель расположен всего в 31,8 км от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В The Tint at Phuket Town Hotel, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневную уборку, услуги такси, билетную кассу, круглосуточную стойку регистрации, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. 48 номеров, расположенных на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. The Tint at Phuket Town Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

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Адрес / Карта

2/11 Dibuk Rd., T.Taladyai, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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