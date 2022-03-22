Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Thames Pool Access Resort is no longer operating as an SANDBOX .



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Курортный отель Thames Pool Access, построенный в 2017 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет отличным выбором для путешественников. Отель находится в центре города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В курортном отеле Thames Pool Access делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, магазин подарков / сувениров. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть вешалка для одежды, зеркало, отдельный вход, диван, полотенца, чтобы порадовать самого взыскательного гостя. Отель предлагает фантастические удобства, включая открытый бассейн и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в The Thames Pool Access Resort.