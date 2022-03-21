PHUKET TEST & GO

Отель The Sixteen Naiyang Beach - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
687
Обновление March 21, 2022
The Sixteenth Naiyang Beach Hotel - Image 0
The Sixteenth Naiyang Beach Hotel - Image 1
The Sixteenth Naiyang Beach Hotel - Image 2
The Sixteenth Naiyang Beach Hotel - Image 3
The Sixteenth Naiyang Beach Hotel - Image 4
The Sixteenth Naiyang Beach Hotel - Image 5
+27 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Sixteen Naiyang Beach - идеальное место для знакомства с Пхукетом. Центр города находится всего в 30 км от отеля. Для гостей организуется бесплатный трансфер до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель Sixteen Naiyang Beach предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, факс. В отеле Sixteen Naiyang Beach 66 номеров, каждая из которых со вкусом меблирована, а во многих даже есть такие удобства, как полотенца, тапочки, дополнительный туалет, диван и зонтик. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе фитнес-центр, поле для гольфа в пределах 3 км, открытый бассейн и услуги массажа. Sixteen Naiyang Beach Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель The Sixteen Naiyang Beach , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель The Sixteen Naiyang Beach
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

19/16 Moo.1, Tambon Sakhu, Aamphur Thalang, Phuket, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

Отели-партнеры

Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Пхукет Аэропорт Отель
8.4
рейтинг с
556 отзывы
Из ฿-1
Panphuree Residence (SHA Certified)
8.5
рейтинг с
393 отзывы
Из ฿-1
Phuket Airport Place
7.8
рейтинг с
362 отзывы
Из ฿-1
Найянг Парк Резорт
9.1
рейтинг с
11 отзывы
Из ฿-1
Dewa Phuket (Пляжный курорт, виллы и люксы)
8.5
рейтинг с
2441 отзывы
Из ฿-1
Шифер
8.8
рейтинг с
1689 отзывы
Из ฿-1
Пенсири Хаус
8.3
рейтинг с
604 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU