Отель The Sixteen Naiyang Beach - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Sixteen Naiyang Beach - идеальное место для знакомства с Пхукетом. Центр города находится всего в 30 км от отеля. Для гостей организуется бесплатный трансфер до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель Sixteen Naiyang Beach предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, факс. В отеле Sixteen Naiyang Beach 66 номеров, каждая из которых со вкусом меблирована, а во многих даже есть такие удобства, как полотенца, тапочки, дополнительный туалет, диван и зонтик. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе фитнес-центр, поле для гольфа в пределах 3 км, открытый бассейн и услуги массажа. Sixteen Naiyang Beach Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.