Сиам Резиденс Бутик Резорт - Samui Sandbox Hotel

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Курортный бутик-отель Siam Residence расположен на пляже Санти в Липа-Ной. К услугам гостей комфортабельные номера в окружении уединенного пляжа с белым песком и тропических садов. Отель идеально подходит для гостей, желающих по-настоящему расслабиться. От него легко добраться до самых популярных достопримечательностей города. Натон находится в трех километрах, а до пляжа Никки можно дойти пешком. Насладитесь хорошо оборудованными частными виллами курортного бутик-отеля Siam Residence, где предлагается ряд удобств, обеспечивающих комфортное пребывание. Все номера оснащены кондиционером, телевизором и индивидуальными туалетными принадлежностями. Интерьер красиво обставлен современной мебелью и оформлен в азиатском стиле. Также предоставляется Wi-Fi, а в экскурсионном бюро можно заказать экскурсии. Гости могут насладиться блюдами тайской и интернациональной кухни, а также освежающими коктейлями в ресторане на пляже. Удобства для отдыха также включают бассейн, фитнес-центр, освещенный теннисный корт, спа-центр, парусный спорт, виндсерфинг, глубоководную рыбалку, парасейлинг, водные лыжи, сноркелинг и дайвинг. Бутик-курорт Siam Residence предлагает лучшее из тайского гостеприимства и является идеальным местом для беспрецедентного отдыха.