SAMUI TEST & GO

Сиам Резиденс Бутик Резорт - Samui Sandbox Hotel

Samui
9
оценка с
44
Обновление March 8, 2022
The Siam Residence Boutique Resort - Image 0
The Siam Residence Boutique Resort - Image 1
The Siam Residence Boutique Resort - Image 2
The Siam Residence Boutique Resort - Image 3
The Siam Residence Boutique Resort - Image 4
The Siam Residence Boutique Resort - Image 5
+30 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный бутик-отель Siam Residence расположен на пляже Санти в Липа-Ной. К услугам гостей комфортабельные номера в окружении уединенного пляжа с белым песком и тропических садов. Отель идеально подходит для гостей, желающих по-настоящему расслабиться. От него легко добраться до самых популярных достопримечательностей города. Натон находится в трех километрах, а до пляжа Никки можно дойти пешком. Насладитесь хорошо оборудованными частными виллами курортного бутик-отеля Siam Residence, где предлагается ряд удобств, обеспечивающих комфортное пребывание. Все номера оснащены кондиционером, телевизором и индивидуальными туалетными принадлежностями. Интерьер красиво обставлен современной мебелью и оформлен в азиатском стиле. Также предоставляется Wi-Fi, а в экскурсионном бюро можно заказать экскурсии. Гости могут насладиться блюдами тайской и интернациональной кухни, а также освежающими коктейлями в ресторане на пляже. Удобства для отдыха также включают бассейн, фитнес-центр, освещенный теннисный корт, спа-центр, парусный спорт, виндсерфинг, глубоководную рыбалку, парасейлинг, водные лыжи, сноркелинг и дайвинг. Бутик-курорт Siam Residence предлагает лучшее из тайского гостеприимства и является идеальным местом для беспрецедентного отдыха.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Сиам Резиденс Бутик Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Сиам Резиденс Бутик Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

19/3 Moo 3 Lipanoi, Nathon, Koh Samui, Thailand, 84140

Отели-партнеры

Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1
Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Никки Бич Резорт и Спа
8.5
рейтинг с
422 отзывы
Из ฿-1
The Passage Samui Villas & Resort
8.3
рейтинг с
232 отзывы
Из ฿-1
МАИ Самуи Бич Резорт и Спа
8.4
рейтинг с
440 отзывы
Из ฿-1
Сантибури Ко Самуи
9.1
рейтинг с
138 отзывы
Из ฿-1
Khwan Beach Resort
8.7
рейтинг с
246 отзывы
Из ฿-1
Авани + Самуи Резорт
8.9
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1
Mantra Samui Resort 4 звезд
8.6
рейтинг с
1513 отзывы
Из ฿-1
The Beach Samui
9.1
рейтинг с
36 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU