Отель Саранн - Samui Sandbox Hotel

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Этот прибрежный бутик-отель расположен на нетронутом пляже Чавенг Ной, всего в нескольких шагах от оживленных ночных клубов и торгового рая Чавенга. Отель Sarann имеет доступ к тихому участку пляжа Чавенг Ной, менее многолюдному и более спокойному партнеру самого популярного пляжа Самуи. Этот роскошный отель предлагает непревзойденный стиль и удобства, которые порадуют самых требовательных путешественников. Для деловых путешественников отель также предлагает высокоскоростной Wi-Fi. Экскурсионное бюро отеля Sarann поможет организовать прогулки по островам и дайвинг, а также транспорт для знакомства с Самуи. Сядьте у пейзажного бассейна или выберите расслабляющий массаж для идеального завершения дня. Пребывание в отеле Sarann - это настоящая роскошь, и вы обязательно должны испытать это на Самуи.