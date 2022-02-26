Отель Саранн - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот прибрежный бутик-отель расположен на нетронутом пляже Чавенг Ной, всего в нескольких шагах от оживленных ночных клубов и торгового рая Чавенга. Отель Sarann имеет доступ к тихому участку пляжа Чавенг Ной, менее многолюдному и более спокойному партнеру самого популярного пляжа Самуи. Этот роскошный отель предлагает непревзойденный стиль и удобства, которые порадуют самых требовательных путешественников. Для деловых путешественников отель также предлагает высокоскоростной Wi-Fi. Экскурсионное бюро отеля Sarann поможет организовать прогулки по островам и дайвинг, а также транспорт для знакомства с Самуи. Сядьте у пейзажного бассейна или выберите расслабляющий массаж для идеального завершения дня. Пребывание в отеле Sarann - это настоящая роскошь, и вы обязательно должны испытать это на Самуи.