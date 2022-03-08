Резиновый отель - Phuket Sandbox Hotel

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Если вы ищите отель с удобным расположением на Пхукете, вы можете больше не искать, Live at Loft Resort. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Больница Таланг, Ват Пхра Тонг, Ват Тхеп Красаттри. Live at Loft Resort также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, круглосуточный магазин, ежедневную уборку, медпункт. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Зал для занятий йогой, открытый бассейн, детский бассейн, настольный теннис, сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Превосходные услуги и удобное расположение делают Live at Loft Resort идеальным местом для проживания в городе Пхукет.